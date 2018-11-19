米奇歡度90大壽 日本粉絲排隊「660分鐘」等合照

全球最知名的老鼠米奇誕生於1928年11月18日，週日歡度90大壽。（美聯社）

2018-11-19 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國迪士尼吉祥物米奇老鼠（Mickey Mouse）18日迎來誕生90周年，大量粉絲擠爆東京迪士尼樂園，搶著和壽星合照，相關設施排隊時間高達660分鐘！園方表示「前所未聞」。

《共同社》報導，全球最知名的老鼠米奇誕生於1928年11月18日，週日歡度90大壽，位於日本千葉縣的東京迪士尼樂園雖然沒有為此特別舉辦活動，但仍有大量粉絲蜂擁而來，特地跑去「米奇之家」參觀、找壽星合影。

等待入場的遊客人數到達高峰時，園方在需等候時間表寫上「660分鐘」，也有遊客在推特上傳排隊券，稱要等候12小時。負責經營、管理東京迪士尼園區的Oriental Land表示，「雖然沒有官方紀錄，但等待時間達到11小時，是前所未聞」。