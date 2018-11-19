戶頭多出39萬元以為耶誕奇蹟！ 他花光後卻GG了

英國一位男子將自己帳戶內意外多出的1萬英鎊當成「耶誕驚喜」用掉。（圖擷自Police Alerts UK推特）

2018-11-19 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節即將來臨，不過英國一位男子卻因將自己帳戶內意外多出的1萬英鎊（約39萬新台幣）當成是「耶誕驚喜」用掉而遭判刑，因為那其實是別人匯錯的錢。

據《太陽報》報導，英國22歲保全沃頓（Bailey Walton）因為沉迷賭博，已經債務纏身好一陣子。他之前意外發現，自己與女友共用的銀行帳戶裡竟然多出1萬英鎊，他以為那是耶誕奇蹟，因此將這筆錢拿去還債。結果這樣的行為讓沃頓被依竊盜罪起訴，還遭判刑14個月以及240小時的社會服務。

這筆多出的1萬英鎊其實是來自沃頓女友的老闆，老闆本來只要匯1000英鎊（約3.9萬新台幣）的薪水，卻多打了一個0，變成1萬英鎊。雖然沃頓的女友原先也遭依竊盜罪起訴，但法官考量到帳戶實際上是由沃頓掌控，而且他在用這筆錢時也是瞞著女友，因此撤銷對女友的告訴。

雖然這筆鉅款是沃頓女友老闆不小心匯錯，但根據英國竊盜罪條例（Theft Act 1968），保有任何意外匯進你帳號的錢都屬違法行為，最高還可處10年徒刑。假如發現帳戶金額有異，應盡快與銀行聯絡。