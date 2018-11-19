耗資2464億！ 中東第一座裸體雕塑終公開展示

英國藝術家赫斯特用14座青銅雕像描繪人類在母親子宮中的成長過程。（法新社）

2018-11-19 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國藝術家赫斯特（Damien Hirst）用14座青銅雕像描繪人類在母親子宮中的成長過程，是中東地區第一座裸體雕塑，但雕像亮相後遭保守主義者反對批評，網上也引來不少爭議，直到近日才又公開展示。

綜合外媒報導，赫斯特這系列作品《神奇旅程》（The Miraculous Journey）其實於2013年就亮相過，但遭到許多保守主義人士反對、批判，雕像隨後又被遮蓋住，官方說法指稱，因在進行的工程，是怕雕像被破壞才會再次蓋住，直至近期才又在席德拉婦幼醫院（Sidra medicine hospital）中公開展示，揭幕時為了平息批評者的怒氣，還安排了一名男孩背誦《古蘭經》經文。

赫斯特表示，該雕像每座高46英尺（約14公尺），描繪人類從母親子宮中成長成嬰兒的過程，14座巨型雕像建造經費更高達80億美元（約台幣2464億元）。

據《衛報》報導，卡塔爾基金會的藝術專家帕夏（Layla Ibrahim Bacha）表示，《神奇旅程》雕像反映了席德拉婦幼醫院的使命─「負責照顧女性及嬰兒」，她更說：「之所以會引起爭議，是因為這些雕像並不只是個裝飾品，它們是有寓意的。」