詭！看NFL去上廁所離奇失蹤 男子陳屍3公里外水域

美國32歲退伍軍人鮑爾斯（Ian Powers），到加州李維斯球場觀看NFL比賽時，尿急跑去找廁所就此失蹤，過了幾天竟在3.2公里外的水域發現他的浮屍。（圖擷自@SantaClaraPD推特）

2018-11-19 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕加州發生超離奇命案！美國32歲退伍軍人鮑爾斯（Ian Powers），日前到聖塔克拉拉李維斯球場觀看美國國家美式足球聯盟（NFL）比賽時，因為尿急跑去找廁所，結果就此人間蒸發，過了幾天竟在2英里（約3.2公里）外的水域發現他的浮屍。

據《ABC》報導，鮑爾斯是舊金山49人的球迷，他在11月12日帶著女友羅賓斯（Chelsea Robbins）與她的2個小孩，一起去看49人和紐約巨人隊的比賽，在賽事進入尾聲的第4節去上廁所，沒想到就這樣失蹤了。

女友羅賓斯認為，他可能是去洗手間時迷路了，或者發生了什麼事才沒有回來。警方調閱監視器後發現，鮑爾斯曾步行經過停車場，但晚間9時03分後就再也找不到他的身影。透過追蹤手機，則在李維斯球場附近的停車場發現他的車子，不過裡面並沒有人。

當一切線索進入死胡同時，11月17日有漁民在體育場2英里外的聖荷西一處碼頭，看到因為退潮而露出水面的浮屍，警方獲報後連忙趕抵現場，將臉龐朝下的遺體撈起，很有可能就是離奇失蹤的鮑爾斯，目前正在確認身分與死因。