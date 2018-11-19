保姆顧童要禁用手機？ 英國父母要求簽約限制

2018-11-19 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕鑑於現代人有手機上癮的狀況，且照顧孩童是一項需要無限耐心且專注力的工作，不少英國家長希望保姆在照顧孩童時禁用科技產品，故有越來越多的保姆公司會在合約書中加上「工作期間禁上社群媒體」的條款，望讓家長能較為安心。

綜合外媒報導，倫敦有一家保姆公司，在過去3個月中，就有20多位家長要求在合約書中加入禁止使用手機的條款，更有些家長指定要「有年紀」的保姆，因為上年紀的人對臉書或其他社群媒體較不感興趣。

《BBC》報導，保姆公司阿比維爾（Abbeville Nannies）負責人貝克爾（Kate Baker）表示，家長是擔心保姆玩手機分神，提出此要求是要提醒保姆們，將心思放在照顧孩童上，而不是上網傳訊聊天。

保姆公司肯辛頓（Kensington Nannies）國際顧問泰勒（Louise Taylor）則說，公司為了杜絕該狀況，提出社群媒體條款約束，限制保姆僅能在工作時使用公司提供的手機。

據一項英國研究報告顯示，每人一天平均檢查手機28次，一年則會超過1萬次，由於高度頻繁使用手機的狀況，現在要求保姆們要簽署限制手機使用的合約書，若在工作期間內未經告知且允許下使用，則可能會被警告，嚴重者更可能遭解僱。