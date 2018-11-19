澳洲婚禮雜誌反同婚 廣告商跑光只好停刊

澳洲婚禮雜誌《白色》（White Magazine）具有反同婚立場，廣告商得知後撤光贊助，讓《白色》不得不停止發行。（圖擷自White Magazine臉書）

2018-11-19 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞去年12月舉行公投，絕大多數民眾投票贊成同性戀婚姻合法化，澳洲婚禮雜誌《白色》（White Magazine）卻擁有反同婚立場，廣告商見狀紛紛停止贊助，讓《白色》不得不停止發行。

據《BBC》報導，為《白色》拍攝過3張封面照的攝影師霍茲（Lara Hotz），在8月份時最先踢爆了雜誌的反同婚立場。她指出，《白色》雜誌儘管沒有公開說明，但它的內容完全不會有同性戀伴侶。

霍茲批評，「他們很樂意從LGBTQI廣告商和捐贈者那裡獲得資金、內容和照片，但無法像支持異性戀夫婦一樣支持同婚」，這讓她感到極度受傷。霍茲強調，她並不想強迫雜誌一定要包含同性婚禮，但《白色》的立場應該要公開透明。

事情曝光後，《白色》雜誌創辦人、基督徒夫婦路克與卡拉（Luke and Carla Burrell）指出，他們收到了大量網友批評，連雜誌拍攝的新婚夫婦也遭受網友霸凌，廣告商則是接連離開，最後只好做出停刊的選擇，因為他們不想製造社會、政治或法律上的戰爭。

《白色》雜誌並不是多元成家興起後首次關門大吉的商家，上個月，美國奧勒岡州一家拒絕為女同性戀伴侶製作婚禮蛋糕的麵包店，也遭遇了倒閉的命運。