56年歷史懸案！惡魔島3囚用假人頭成功越獄 警公布人頭模型

惡魔島3囚犯利用假人頭蒙騙獄警成功越獄半世紀。（美聯社）

2018-11-19 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山惡魔島聯邦監獄過去關押不少重刑犯，在1962年發生一起成功越獄事件，15日聯邦調查局於記者會上公布了當年囚犯越獄的細節，更向外界展示3D假人頭模型。

綜合外媒報導，1962年3名囚犯莫里斯（Frank Morris）、安格林（John Anglin）及安格林（Clarence Anglin）密謀籌劃多時，在監獄內挖了通道，更以衛生紙、肥皂和頭髮等製作了逼真的假人頭模型騙過獄警，從監獄通風口逃出後消失在世界上，是惡魔島監獄中的歷史懸案。

《美聯社》報導，聯邦調查局舊金山負責人班尼特（John F. Bennett）表示，由於當年囚犯所製作的假人頭模型是檢警的證物且太脆弱，所以用3D列印製造出模型副本，未來將提供讓民眾參觀，班尼特在聲明中更說：「此舉不僅是盡職調查懸案，更是為了警告其他逃犯，我們不會因為時間久遠而放棄追捕。」

據了解，惡魔島監獄因四面僅有峭壁及深水且聯外交通不易，在1933年至1963年間被設為惡魔島聯邦監獄，過去關押不少重刑囚犯，有許多囚犯都曾嘗試越獄，但成功的案例僅此一次，該故事更於1979年躍上大銀幕，被拍成電影《亞特蘭翠大逃亡》（Escape From Alcatraz）。