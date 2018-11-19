快來這裡結婚！義大利夢幻古堡超低價100美元出租

義大利羅卡斯卡雷尼亞城堡，只要100美元（約新台幣3080元）就能租用舉辦活動。（圖擷自@Italia推特）

2018-11-19 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕別以為夢幻城堡婚禮只有在童話故事或有錢人的世界裡才能辦到，義大利羅卡斯卡雷尼亞城堡打出超低價出租的優惠，每次租用只要100美元（約新台幣3080元），就能一嚐當上城堡主人的滋味。

據《CNN》報導，該城堡位於義大利阿布魯佐大區羅卡斯卡雷尼亞市，可以舉辦婚禮、雞尾酒會、生日宴會、紀念日和各種活動。市長Domenico Giangiordano希望用低廉的價格，將最近翻新的城堡多多租賃出去，讓人口不斷減少的市鎮變得活躍。

市長說，在城堡可以欣賞亞平寧山脈白雪皚皚的山峰一路延伸到亞得里亞海的美麗景觀，低價出租的目標並不是要籌措現金，而是要吸引客戶前來促進當地經濟。

羅卡斯卡雷尼亞城堡占地700平方公尺（約211坪），設有一個可舉辦婚禮的小教堂，以及舉辦晚間雞尾酒會的塔樓，還有可供燭光晚餐和商務早午餐的空間，那裏過去是地牢與刑求室。

從下方村莊走向城堡時，可以看到燈光照亮了上坡，一路經過崎嶇的石階和花園，走進去之後不妨在城垛突出的鐵製陽台眺望，堡內還設有玻璃地板以便俯瞰青翠的峽谷，日落時讓城堡猶如一首田園詩。