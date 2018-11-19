內閣人事走馬燈還沒完 川普預告還想炒人

2018-11-19 02:36

〔中央社〕美國總統川普今天給自己的總統表現打「A+」高分，並預告內閣團隊可能還要換人，他說和白宮幕僚長凱利相處很好，也很尊重國土安全部長尼爾森，但兩人都有弱點與可改進處。

福斯電視台上午播出川普接受「福斯週日新聞」主持人華勒斯（Chris Wallace）的專訪內容，川普談到自己作為美國總統的表現，他毫不掩飾地給自己打個高分「A+」，而談到內閣團隊成員的表現與變動，他提到凱利和尼爾森，也談到對兩人的期許。

華勒斯問川普，是否還如過去曾說、希望凱利留任到2020年，川普先答，「我不願（這麼說）」，隨後解釋，他和凱利處得很好，他很喜歡凱利做的某些事情，但也有些事他不樂見凱利處理的方式，他說，凱利工作極勤奮，在許多方面都表現「極優異」，但有一些事情不是他擅長的，「那不是他的錯，但（那些事）他不擅長」。

面對追問哪些事是凱利不擅長的，川普沒回答，但他又說，他還沒考慮過凱利去留這件事，凱利留任到2020年還是有可能發生，「讓我們拭目以待」。

談到尼爾森，川普則指出，他非常尊重尼爾森，「她非常聰明，但我希望她更強勢，（她的職務）應極為強勢。」

川普還說，雖然有考慮要更換3-5的內閣人選，但最後可能只換2個，而在人事安排上他想保有彈性。（編輯：嚴思祺）