演說vs讀稿！APEC較勁 美副總統彭斯公認完勝習近平

網友認為，彭斯（左）在APEC會中表現完勝習近平（右）。（左圖美聯社，右圖路透）

2018-11-19 01:01

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）昨17日展開，美國副總統麥克．彭斯（Michael Pence）與中國領導人習近平會中針鋒相對，網友們看完2人表現後，認為彭斯流暢的演說大勝習近平斷斷續續地讀稿。

從網友擷取的APEC影片能夠看見，彭斯站在發言台上說：「中國有巨大的壁壘和巨大的關稅，我們知道中國的配額、強制技術轉讓，智慧財產權竊盜情況達到前所未見的程度，導致去年美國商品貿易赤字達到3750億美元，但就像總統川普現在所說的，『這些現在都改變了』。」

網友普遍認為，彭斯全程中流暢、自信，適度使用眼神與手勢，且過程中均無看稿。

至於中國領導人習近平，他站在APEC發言台上緩緩地說：「經濟全球化大潮滾滾向前，但保護主義、單邊主義在世界經濟增長上蒙上陰影，走保護主義、單邊主義的老路，不僅解決不了問題，還會加劇世界經濟的不確定性，我要強調的是共建一帶一路，是開放的平台。」

網友指出，習近平全程頻頻看稿，語調不甚和諧。

其他網友看完影片後均表達認同，相繼留言指稱「習近平好丟臉，連中國大媽都不如」、「不讀稿內容都往心裡去，讀稿說完就忘了」、「就是個包子啊！不讀稿怎講得下去」、「彭斯好樣的」、「分別在於有沒有受過選舉的洗禮」。

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