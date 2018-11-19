耗費巨資結果失敗 APEC峰會價值遭質疑

2018-11-19 00:14

〔中央社〕美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）未出席亞太經濟合作會議高峰會，與會領袖甚至無法就峰會最終宣言達成共識，引發部分人士質疑這項峰會是否有存在價值。

在巴布亞紐幾內亞召開的為期兩天亞太經濟合作會議（APEC）高峰會，籌備過程將近5年之久，投入數以百萬美元計的巨額成本，還須在主辦城市莫士比港（Port Moresby）部署至少一艘戰艦和3艘郵輪。

最後，與會領袖只帶著3張全體大合照，以及不太可能再穿的地主國豔麗傳統服飾回家。

APEC誕生於30年前，目的在促進貿易自由化。不過這項宗旨如今已過時，莫士比港只不過是美中另一個角力戰場而已。

今年APEC峰會首度出現領袖宣言難產的情況。峰會聯合宣言通常是技術官僚運作的結晶—迴避歧見、渲染共識，並對未來做出美好承諾。

領袖宣言難產，可能令在國際舞台初試啼聲的巴紐大失所望，尤其是已不惜砸下重金主辦峰會。

澳洲拉特普大學（La Trobe University）拉特普亞洲計畫（La Trobe Asia）執行長葛蘭姆（Euan Graham）表示：「我替巴紐深感遺憾，這原本是他們的大秀。」他指出，在外交上微不足道的小國巴紐，卻捲入全球經濟和軍事兩大龍頭美、中的角力戰。

巴紐的確從美、中的敵對和金錢外交中獲益，贏得能源、電力和基礎建設的新投資。

巴紐總理歐尼爾（Peter O'Neill）也和其他小國領袖一樣，獲得和全球重要大咖合影的機會。

APEC秘書處執行長波拉德（Alan Bollard）表示，APEC峰會並非只是一年一度的大拜拜而已。

他對媒體表示：「APEC（峰會）並不僅止於領袖聚會，而是讓各經濟體在未來一整年內好好孕育構想。」

美國官員希望川普明年能恢復參加APEC峰會。不過若美國繼續堅持保護主義和國家主義，美、中也持續相互較勁，那麼川普出席與否，可能並不重要。

葛蘭姆表示：「APEC創立時的願景早已逐漸磨耗。但（峰會）公報難產為泛太平洋貿易架構敲下最後喪鐘。」