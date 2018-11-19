澳門F3賽車驚見砲彈車 17歲德國正妹女車手飛撞看台

17歲的德國女車手佛羅絲參加澳門F3賽車賽事出意外。（圖擷取自佛羅絲推特）

2018-11-19 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕第65屆澳門格蘭披治三級方程式賽車大賽（F3）18日出現嚴重車禍，1名17歲德國少女車手開著賽車失速衝出彎道，撞上滿是記者的攝影看台，連同車手在內共計5人受傷。

綜合外媒報導，17歲德國少女車手佛羅絲（Sophia Flörsch）當時失速，先撞上鐵絲網後再撞毀攝影看台，連帶造成4名攝影記者受傷，主辦單位將所有傷者送醫，澳門官方指出，佛羅絲意識清楚，沒有生命危險，惟脊椎骨折，預計在明天上午會執行手術。

佛羅絲送醫後也在自己的個人推特中發文，寫道「只是想讓大家知道我很好，但會在明天早上動手術，感謝朋友和車隊把我照顧得很好，感謝所有留下支持訊息的人，我很快就會更新進度」。

相關影音

It’s a blessing that @SophiaFloersch is still alive after this nasty crash. #getwellsoonSophia ???????? #MacauGP pic.twitter.com/4ozpGbQv0C — Jarrett Payton （@paytonsun） 2018年11月18日