澳門F3賽車驚見砲彈車 17歲德國正妹女車手飛撞看台

2018-11-19 00:17

〔即時新聞/綜合報導〕第65屆澳門格蘭披治三級方程式賽車大賽(F3)18日出現嚴重車禍,1名17歲德國少女車手開著賽車失速衝出彎道,撞上滿是記者的攝影看台,連同車手在內共計5人受傷。

綜合外媒報導,17歲德國少女車手佛羅絲(Sophia Flörsch)當時失速,先撞上鐵絲網後再撞毀攝影看台,連帶造成4名攝影記者受傷,主辦單位將所有傷者送醫,澳門官方指出,佛羅絲意識清楚,沒有生命危險,惟脊椎骨折,預計在明天上午會執行手術。

佛羅絲送醫後也在自己的個人推特中發文,寫道「只是想讓大家知道我很好,但會在明天早上動手術,感謝朋友和車隊把我照顧得很好,感謝所有留下支持訊息的人,我很快就會更新進度」。

