中共官媒頌揚義和團及楓橋經驗 被疑宣傳排外思想

2018-11-18 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕中共官媒人民報日前發表有關「楓橋經驗為何歷久彌新」文章，提到「楓橋經驗」實現了「捕人少、治安好」，能夠就地解決問題，不必往上呈報，新華社隨後發表了義和團相關文章。在中美關係緊張之餘，發表文章也被中國網友認為是宣傳「排外」思想。

綜合外媒報導，楓橋經驗起源於1960年代的浙江省諸暨縣楓橋區，主張「就地化解矛盾，堅持矛盾不上交」。近期人民報記者採訪發源地浙江時，指出「它的內涵在新時代更加豐富」，從維護治安，進階到防範社會的任何安全風險。

人民報的文章中說明，浙江省如今劃分成7.08萬個「網格」（安全責任區），每個網格皆配有1名專員，集各種職責於一身，全面取代各類村級協輔人員，透過「全科網格」，實現「小事不出村、大事不出鎮、微事不出格」。

新華社也發表「民族意識覺醒——義和團反帝愛國運動」一文，寫到義和團先是反對帝國主義侵略，在壯大組織後，將矛頭指向外國強權，與八國聯軍抗爭，展現了百年前中國民眾團結禦侮的決心。

文章在中國各大網路上不斷轉載，中國網民質疑，中美貿易戰風波未平，官媒發表的文章頗有「維穩」及「排外」含意，認為中國此舉如同在推廣這種維穩模式，日後中國言論自由將更加限縮。也有網友表示，義和團看似愛國，實際上卻是群「認不清世界大勢」的愚民，對宣揚愛國精神恐怕沒有太大用處。