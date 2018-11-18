一帶一路被美批 中國外交部怒回：自己要言行一致

中國外交部發言人華春瑩今（18）日回應美國副總統彭斯對一帶一路政策的批評時指稱，有關國家與其對人指手畫腳，還不如自己言行一致，真正為發展中國家的發展做些好事。（美聯社）

2018-11-18 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Michael Pence）先前在亞太經會組織（APEC）高峰會上，表示中國的一帶一路政策導致受援國負債。中國外交部發言人華春瑩今（18）日回應，有關國家與其對人指手畫腳，還不如自己言行一致，真正為發展中國家的發展做些好事。

今日華春瑩在例行記者會上，針對美國副總統在APEC上，表示中國對太平洋島國援助，反造成受援國負債回應。她首先表示，中國在面臨全球經濟潮流中，無論在國際合作、區域合作，努力實現開放、發展、互利共贏，展現出大國的戰略引領。

而對於美國的言論，華春瑩表示，APEC處於關鍵發展階段，彼此都該體現負責、建設性的態度，而非變成地緣競爭、對抗對立的角力場。她接著說，中國與許多國家展開良好合作，並保持著真實親誠的理念，沒有任何發展中國家因為中國陷入債務危機，反倒是提升了自主發展能力和水平。

最後，華春瑩表示，中國努力促進亞太地區和平穩定和共同發展，建議有關國家與其對人指手畫腳，還不如自己言行一致，做到對待大小國家一律平等，真正做到尊重其他國家根據自身國情選擇發展道路的權利，真正為發展中國家的發展做些實事好事。