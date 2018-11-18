不爽北約「三叉戟軍演」？ 俄選同地點射多枚瀑布飛彈

俄方派出核動力潛艇從水下發射導彈。（圖擷取自俄國國防部）

2018-11-18 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近期內在挪威、俄國北方的巴倫支海進行反潛軍演，克里姆林宮指出軍演將使用正規導彈，目前已知俄方當時出動1艘核動力巡洋艦，還有1艘核動力潛艇也出動，共發射多枚「瀑布」反潛飛彈。

綜合外媒報導，俄羅斯國防部本月15日發布了1段影片，當中顯示基洛夫級巡洋艦「彼得大帝號」發射多枚蘇聯時代的RPK-6「瀑布」反潛飛彈，北約組織將其編號為「SS-N-16」，影片中還能看見，1艘未知名的核動力潛艇也參與這次的反潛演習，從水下發射導彈。

俄方本月演習地點選在巴倫支海，與北大西洋公約組織（NATO）10月25日在挪威舉辦的「2018年三叉戟軍演」區域重疊，外媒推測俄國此舉係針對北約軍演做出回應，因俄國國防部長謝爾蓋．紹伊古（Сергей Шойгу）當時曾怒斥「北約在我國邊境附近的軍事活動已達到冷戰時期以來的最高程度」，莫斯科可能會「被迫」對西部邊境的北約活動作出回應。

根據俄方國防部的釋出的本月演習影片標題，可知演習宗旨在於讓巡洋艦與潛艇進行模擬攻擊，「彼得大帝號」有許多可以應對水下威脅的武器，包括254毫米和305毫米反潛火箭發射器，可以向軍艦周圍的水域發射深水炸彈或反魚雷誘餌，它還配備10個553毫米的魚雷發射管。

俄羅斯國防部影音