欲影響APEC公報...4中國官員硬闖巴紐外交部遭趕走！

4名中國官員要求與巴紐外交部長帕托（見圖）見面，被帕托拒絕。（美聯社）

2018-11-18 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕APEC（亞太經合會）在巴布亞紐幾內亞舉行，今天傳出有中國代表試圖闖入巴紐外交部長辦公室，企圖影響正在草擬中的峰會公報內容，巴紐當局派出警方駐守在辦公室外，並將4名中方官員趕走。

根據《法新社》、《澳洲人報》（The Australian）報導，3名知情人士透露，有4名中國代表企圖闖入巴紐外交部長辦公室，今天巴紐當局派出警方駐點，就怕中國官員又闖入。

報導指出，本屆APEC籠罩在美國和中國之間的對抗氣氛中，4名中國官員要求與巴紐外交部長帕托（Rimbink Pato）見面，但被帕托拒絕。

其中1名知情人士表示，「中國談判官員自己也很清楚，外交部長（帕托）與中國官員進行單獨談判是不合適的。」帕托則試圖將事件淡化，稱事件沒有太大問題。目前中國代表團尚未就此事件公開發表評論，但將會在今天稍晚召開記者會說明。

《法新社》指出，這並非中國首次在區域峰會上營造緊張氣氛，在今年9月的太平洋島嶼論壇上，中國代表不等其他國家代表發言結束，就急著發言，當時諾魯拒絕讓中國代表發言。事後諾魯也痛批瓦卡（Baron Waqa），「他們不是我們的朋友，他們只是為了自己的目的才需要我們。」瓦卡並要求中方道歉。