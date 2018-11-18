比餅乾還脆！他實測iPad Pro 輕輕一掰竟當場折斷...

iPad Pro竟然一折就斷，令果粉嚇呆。（圖擷自YouTube）

2018-11-18 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果10月底發表的新iPad Pro要價799美元，被號稱是「最具革命性」的平板電腦，不過機體結構卻超脆弱，國外有3C科技的YouTuber對iPad Pro進行實測，不料用手輕輕一折，毫不費力就當場讓機身彎曲變形，新出的Apple Pencil也同樣脆弱，引來網友議論。

綜合外媒報導，國外一名YouTuber尼爾森（Zack Nelson）最近上傳實測結果，iPad Pro和Apple Pencil竟然除了對刀片和火燒無力招架，甚至徒手就能輕易折斷。影片上傳YouTube後被大量分享，許多科技網評人士也大感震驚。

由於Apple Pencil太脆弱，尼爾森還放了一段蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs），生前在發表會上嘲諷觸控筆的影片，當時賈柏斯稱，「誰會想要一支觸控筆？你得把它拿出來再放回去，然後把它弄丟，太麻煩了！」尼爾森藉此大酸，蘋果觸控筆品質太糟。

美國科技新聞網「The Verge」編輯韋爾奇（Chris Welch）表示，尼爾森似乎沒出什麼力氣，就輕鬆把iPad折彎，讓他感到訝異。網路論壇上也有不少網友表示，對iPad Pro的脆弱程度表示擔憂，不少人都已上傳照片，顯示新買的iPad Pro使用幾天後便出現稍微彎曲的情況。

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