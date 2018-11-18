彭斯、習近平APEC激烈交鋒... 場邊加碼聊1分半！

習近平和彭斯（白髮者）在場邊會面時短暫交談，聊了約1分半鐘。（美聯社）

2018-11-18 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平在APEC（亞太經合會）峰會演說表示，中國一帶一路，是為了與地區和世界共享經濟發展的機遇。美國副總統彭斯（Mike Pence）在APEC（亞太經合會）演說回嗆，中國一帶一路是「不歸路」，雙方激烈交鋒，昨晚兩人還在場邊會面時短暫交談，聊了約1分半鐘，兩國官員都未透露談話細節。

習近平昨天表示，「（一帶一路）不是有人所說的，這樣那樣的所謂陷阱，而是中國同世界共享機遇、共謀發展的陽光大道」；彭斯昨天演講則向小國喊話，「不要接受可能使你們的主權受到影響的外債。」與美國合作才是比較好的選項，並批評中國一帶一路是「不歸路」。

美中雙方也在會議上，互相指責對方的貿易政策，習暗指美國走貿易保護主義，彭斯則直言中國才是貿易保護主義、單邊主義。

儘管雙方激烈交鋒，《路透》、《美聯社》記者仍捕捉到兩人私下談話，兩人在場邊會面時短暫交談，聊了約1分半鐘，過程都面帶微笑，目前兩國官員都未透露談了什麼。報導指出，習近平先與他國領袖打招呼，隨後與彭斯寒暄，口譯也隨即上前翻譯。