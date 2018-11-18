不滿油價調漲！ 28萬憤怒的法國民眾示威抗議

為了表達對油價持續上漲的不滿，法國民眾週六組織了「黃背心」抗議示威運動。法國總統馬克宏的支持率也創2017年上任後的再新低。（歐新社）

2018-11-18 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕法國政府宣布上調油價政策後，立刻引發全國不滿，超過28萬名民眾，在週六參加了「黃背心」抗議示威運動，但有1名示威者在活動中死亡，這次事件也讓法國總統馬克宏的支持率再創新低。

綜合外媒報導，示威民眾不滿法國汽油上漲，特別是柴油價格過去1年間已上漲約20%，因此身著「黃背心」，在全國各地示威抗議，以「讓全法國陷入癱瘓」為目標，占領了各大城市與鄉村的交通要道及公共場所，但在抗議過程中卻有不幸事故發生。

報導表示，週六全國當天約有28萬名抗議者，但1名女司機駕車時，因被抗議民眾敲打車體，驚慌失措下加速，導致1名女性示威者被撞死。另全國約有超過百人受傷，其中6人傷勢較重。根據內政部消息，警方當天共逮捕了117人，其中73人遭拘禁。

報導引述，民調機構Viavoice於10月30日公布的民調顯示，短短2個月內，馬克宏的人氣下跌10個百分點，支持率剩26%，這是他2017年上任後的支持率新低點。針對這次事件，更有超過70%的法國民眾表示對抗議行動的支持。