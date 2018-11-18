傳沙國王儲下令殺害《華郵》記者 美國務院否認

美國國務院否認《華郵》報導，指出哈紹吉遇害一案仍有許多謎團未解。（美聯社檔案照）

2018-11-18 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》引述消息指出，美國中央情報局（CIA）已證實，華郵記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙烏地阿拉伯駐土耳其領事館遇害一事，是由沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）下令指示。美國國務院則否認華郵報導說法，表示美國政府對此事仍無定論，一切仍待調查。

《華盛頓郵報》報導引述知情人士透露，在得出結論時，中央情報局調查多個情報來源，包括沙國駐美國大使、沙爾曼的弟弟哈立德（Khalid bin Salman）與哈紹吉的電話錄音。哈立德告訴哈紹吉，他應該去伊斯坦堡的沙國領事館取回文件，並強調這樣做是安全的。

報導引述知情人士說法，哈立德可能不知道哈紹吉將會被謀殺，但他是按照沙爾曼的命令致電哈紹吉，這些消息來源皆為美國情報機構所截獲。

對此，美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）則說，關於哈紹吉遇害一案，仍有大量的問題還沒得到結論，點明媒體指出美國政府已有定論的消息是「不正確的」。

諾爾特表示，國務院現仍積極與其他國家合作，盼早日抓到涉嫌殺害哈紹吉的兇手， 強調「調查哈紹吉遇害真相的同時，美國也會持續與沙烏地阿拉伯維持重要戰略關係」。