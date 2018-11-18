痛批中國一帶一路... 馬爾地夫新總統：我們瀕臨破產！

索利（右）與莫迪（左）合影。（法新社）

2018-11-18 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕馬爾地夫的新任總統索利（Ibrahim Mohamed Solih）17日宣誓就職，他痛批前朝向中國舉債瘋狂投資基礎建設後，導致馬爾地夫瀕臨破產，國家財政陷入嚴重困境，將向印度和美國尋求幫助。

綜合外媒報導，索利17日在宣誓就職時表示，前朝官員貪腐，國庫損失數十億盧菲亞（rufiyaa，馬爾地夫的國家貨幣）。他也痛批，中國的「一帶一路」讓馬爾地夫瀕臨破產，「在我接任總統時，國家財政情勢險峻。（前朝）為了政治理由，進行的那些建設計畫，造成巨大損害和虧本。」

索利在選舉期間就表示，會和鄰國印度建立友好關係，昨天印度總理莫迪（Narendra Modi）也應邀觀禮，莫迪表示，印度準備協助馬爾地夫渡過經濟難關。

索利也提到，政權交接團隊本週表示，將會針對雅門政府簽署的交易進行鑑識稽核，其中許多交易是與中國國企簽約。交接團隊曾對索利指出，馬爾地夫對中國負債15億美元（約新台幣461.58億元），但擔心實際金額可能更高。

報導提到，目前不清楚馬爾地夫因為中國投資一帶一路損失多少錢，即使是交接團隊預估的負債15億美元，金額也已超出馬爾地夫GDP的1/4。