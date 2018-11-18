日本明治神宮內部驚傳失火 幸無人傷亡

明治神宮內今日發生火警。圖為明治神宮示意圖。（歐新社）

2018-11-18 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕位於東京澀谷區的明治神宮內今發生火災，竄出濃濃黑煙，目前未傳出有人員受傷。

根據日本《NHK》報導，東京消防廳指出，明治神宮內有一座面積200平方公尺的倉庫在當地時間今日早上七點失火，多輛消防車趕抵現場救援後濃煙已逐漸減弱。東京消防廳目前正在調查詳細情況。

據明治神宮管理方指出，從本殿角度看，是基地西側發生火災，明治神宮職員也正調查火災詳情。