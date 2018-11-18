馬爾地夫新總統就職 不滿中主導建設劫掠國庫

2018-11-18 03:00

〔中央社〕馬爾地夫新任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）今天宣誓就職，宣告國庫遭到「劫掠」，並警告指出，在向中國舉債瘋狂投資基礎建設後，國家財政陷入困境。

以棕櫚樹環繞海灘島嶼等豪華休閒勝地馳名的馬爾地夫，是中國投資數以百萬美元計大舉興建公路和住宅的最新一個若干小國之一，這是中國「一帶一路」倡議的一部分。

但這些計畫已導致人口僅40萬的馬爾地夫債台高築，引發要求調查前政府統治期間如何讓中國業者取得合約的呼聲。

索里於宣誓就職後隨即發表演說表示：「就在我接任總統時，國家財政情勢險峻。由於僅為了政治理由而進行的那些計畫，造成巨大損害和虧本。」

在首都瑪萊（Male）一座足球場舉行的宣誓就職儀式，印度總理莫迪（Narendra Modi）是應邀觀禮的最高階外國貴賓。

資深國會議員索里是反對陣營共同推出的總統候選人，於9月擊敗尋求連任的馬爾地夫強人總統雅門（Abdullah Yameen）。雅門帶領國家走親中路線，且因關押政治對手面臨國際壓力。

索里說：「由於政府不同層級的侵吞和貪腐，國庫已損失數十億盧菲亞（rufiyaa）。」

他表示，目前不清楚國家已損失多少錢。他的政權交接團隊本週表示，將會針對雅門政府簽署的交易進行鑑識稽核，其中許多交易是與中國國企簽約。

索里的政權交接團隊表示，已被告知馬爾地夫積欠中國融資者15億美元，但擔心金額可能更高。即使是負債15億美元，金額也超出國內生產毛額1/4。

印度外交部於兩國領袖舉行會晤後發表聲明說，莫迪告訴索里，印度已準備好協助馬爾地夫度過經濟難關。

長久以來一直是馬爾地夫主要政經夥伴的印度，愈來愈擔心意圖在馬爾地夫建立前哨基地的中國擴張性外交。