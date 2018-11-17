中國在巴紐驅逐媒體 當地媒體批「像被賞巴掌」

2018-11-17 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國領導人習近平前往巴布亞紐幾內亞進行國事訪問，並與在當地舉行「中國-太平洋島國領袖峰會」。不過外媒指出，中國官員阻擋外國媒體參加會議，就連巴紐當地媒體也遭拒，僅允許中國媒體進入。當地媒體形容，這種反應就像是「被打一記耳光」。

綜合外媒報導，當地與國際間各大媒體都被邀請參加中國-太平洋島國領袖峰會，並通過巴紐政府申請，獲得特別通行證。但就在記者及攝影師到達飯店後，卻被中國代表團官員驅趕，只有中國中央電視台被允許進入，就連當地媒體也遭驅逐，晚到的媒體甚至被要求，不得進入飯店。

巴紐當地報紙「信使報」（Post Courier）記者肯尼斯（Gorethy Kenneth ）憤怒表示，自己對中國官員說明，是經過同意才參加會議的，不過仍被要求離開。另一當地報紙「國民報」（The National）的記者塔拉瓦‧瑞（Helen Tarawa Rei）控訴，被通知不准採訪，等同傷害我們的新聞自由，我們在這個國家擁有新聞自由。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，部分巴紐政府官員對中國代表團成員驅逐媒體行為相當不滿。部分當地媒體稱被拒絕就像是「被打一記耳光」一樣。

無獨有偶，中國官員在巴紐控制媒體已非首例。上個月中國外交部長到達巴紐機場時，受邀採訪的媒體亦遭中國大使館驅趕。