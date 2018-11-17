美聯社攝影記者監禁、虐打同業前女友 遭公司解僱

2018-11-17 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕「Women Photograph」創辦人兼紀實攝影師薩爾茲曼（Daniella Zalcman）15日在社交平台上透露，一名美聯社特約攝影記者阿哈德（A. M. Ahad），對同業的前女友有非法監禁及虐打等暴行，最後遭得知消息的美聯社解僱。

薩爾茲曼表示，原文是從網上一個私人論壇轉載而來，已經取得當事者同意。文中指出，大概在3週前，阿哈德將她（當事者）監禁在公寓中，不停指責她對他「不忠」，不只暴力相待，甚至嘗試殺害她。最嚴重的一次是在10月24日，當她嘗試離開公寓時，阿哈德硬是把她拖進房間，對她拳打腳踢，「他說他會用廚房裡的屠刀，把我砍成碎片。」

在經歷各式各樣的言行暴力及威脅後，她找到機會逃出公寓，赤腳跑到附近的警察局，事後她將此事及相關證據、起訴文件寄給美聯社的人員，美聯社隨即將阿哈德解僱，而阿哈德在保釋後仍不斷傳訊息騷擾她，不過她現在已經飛往美國的家進行休養。

據了解，阿哈德曾獲得許多攝影獎項，包括2016年IPA國際攝影比賽的優異獎、2014年的美國攝影記者協會攝影比賽三獎等。

在薩爾茲曼發文後，引起許多網友的留言與分享，她表示，這是女性攝影師經常要面對的處境，不只是工作上遇到的人，連業界的人也可能會帶來威脅，她慶幸美聯社的解僱決定，「若是發生在10年前，結果就不敢保證了。」