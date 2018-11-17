106名羅興亞人乘船偷渡 卻因引擎故障被當局扣押

2018-11-17 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸當局昨（16）日在仰光省外海，查獲一艘乘載106名羅興亞人的難民船，據悉，這艘船的目的地是馬來西亞。

綜合外媒報導，這群來自若開邦（Rakhine）首府實兌（Sittwe）難民營的羅興亞人，15天前在難民營附近海域登船後，欲駛往馬來西亞，但不料該船卻在16日清晨，於仰光省城鎮「Kyauktan」外海約30公里的安達曼海（Andaman Sea）海域上，因引擎故障而停駛。

緬甸官員透露，當局查獲後，立即扣押全船共106位難民，其中男性50名、婦女31名，及25位兒童。而有難民坦言，難民營供給他們的食物不夠，加上有人告知，若到馬來西亞，可以找到工作跟吃飽，遂才起念離開營區。

目前他們在紅十字會及當地官員陪同下，搭乘卡車被載回Kyauktan。

報導指出，10月初季風季結束後，陸續發現有羅興亞人從緬甸和孟加拉乘船，偷渡到馬來西亞，就在上週，孟加拉政府亦因此逮捕了33名羅興亞人和6名孟加拉人。

此外據透露，當地11月至隔年3月因季風季結束，海上變得較平靜，因此不少人口販子會選在這段期間，安排羅興亞人偷渡到馬來西亞和泰國，但若遇上政府取締，人口販子往往會棄船逃跑，留下難民漂流海上或葬身大海。