讓警察進校抓人 北大書記曾是北京國安局一把手

2018-11-17 17:39

〔中央社〕中國警方日前進入北京大學校園，拘捕參與深圳工運維權的應屆畢業生，引發軒然大波。如今新任北大黨委書記邱水平遭起底，曾任北京市國安局黨委書記，出任北大職務後更嚴控內部意識形態。

參與深圳佳士科技公司工運維權的北京大學應屆畢業生張聖業，9日晚上在北大校園被捕，過程中還有其他在校生和目擊者遭到波及。北大保衛部事後卻通報稱，這是公安機關依法抓捕涉嫌犯罪的「校外人員」，卻未提及其他被打的在校生情況。

暴力拘捕事件堂而皇之的在中國最高學府發生，引發外界關注。輿論矛頭逐漸轉向10月上任的中共北京大學黨委書記邱水平。

公開資料顯示，1962年6月出生的邱水平，過去曾任北京市委副秘書長、政法委常務副書記，並在2013年12月至2014年12月，兼任北京市國家安全局黨委書記，2017年1月後出任山西省高級人民法院院長。

除了國安體系的工作背景引發質疑外，近日中國網路流傳一份中共北京大學委員會10月29日印發的文件，內容稱校方成立「中共北京大學委員會巡查辦公室」和「北京大學內部控制管理辦公室」。

文件顯示，「中共北京大學委員會巡查辦公室」，設在中共北京大學紀律檢查委員會，是學校巡查工作領導小組日常辦事機構。 「北京大學內部控制管理辦公室」與「中共北京大學委員會巡查辦公室」合署辦公。

不少網民認為，此舉是對中國高級知識分子的全面監控。但截至目前，北京大學並未回應此事。