2018-11-17 12:43

〔即時新聞/綜合報導〕APEC領袖峰會17日登場,根據《中央社》報導,相關官員透露,張忠謀巴紐時間下午1時30分左右與美國副總統彭斯在場邊會談,目前雙方尚未透露會談內容。

《華盛頓郵報》專欄作家羅金(Josh Rogin)也在推特上PO文,指彭斯已和張忠謀會面,但尚未透露進一步細節。羅金也透露,彭斯並沒有計劃與中國官員會面。

.@VP is meeting now with the head of Taiwan’s #Apec2018 delegation Morris Chang. No plan to meet with Chinese officials here in Papua New Guinea. #vpinasia