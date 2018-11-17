力抗中國太平洋大灑幣 彭斯APEC演講嗆習：美國提供更好選項

2018-11-17 12:55

〔記者黃佩君／巴紐莫斯比港報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）今將與台APEC領袖代表張忠謀進行雙邊會談，上午他在大會進行演講，針對中國以「一帶一路」援助太平洋島國，除呼籲各國應要保持獨立性之外，也怒嗆在他之前演講的中國國家主席習近平「美國會提供更好的選項」、「我們不會帶來重重束縛的一帶一路」。他也向各國喊話，「不要接受外債，假如你必須在獨立性上妥協」。習近平則重申不應保護主義，但提到「自我封閉只會失去世界、最終也會失去自己」，相當莞薾。

由於今年APEC由南太平洋積欠中國外債最多的巴紐主辦，美國總統川普不出席，由彭斯代表。日前由於美中貿易戰中國提出規劃，外界原預期美中關係將和緩，但APEC部長會議宣言就因雙方在增進貿易透明度的不同想法難產，加上APEC牽涉的中國插足南太平洋區域議題，美中爭端持續延燒。

彭斯今進行快閃行程，僅在巴紐待一天，上午近十點（台灣時間約八點）抵達後，即在習近平之後進行大會演說。彭斯維持日前東協峰會演說中「南太平洋不屬任何國家」的基調，繼續斥責中國在南太平洋地區以一帶一路染指各國的行徑，告訴島國領袖「美國會提供更好的選項」。

彭斯也宣布，美國將加入澳洲與巴紐一起進行巴紐曼紐司港（Manus Island）的建設。之前中國曾欲拿下該深水港口興建計畫，遭澳洲認為將威脅南太平洋區域穩定，最後巴紐改為與澳合作。而彭斯此宣布，也證明美澳在抵抗中國南太平洋路徑上共識一致，打斷中國「第二島鍊」計畫。

他也向太平洋島國領袖喊話，強調「美國將提供更好的選項」。彭斯說，「我們不會帶來重重束縛的一帶一路」，「不要接受可能威脅到你們國家主權的外國債務」，說到此時，會場中有不少與會者鼓掌。

此外就外界認為美中貿易可能會見曙光，彭斯演講也給了不樂觀看法。他再度提到美中之間貿易的不平衡，強調用習近平今天的話說，「中國從美國身上獲得利益太多年了。這些日子已經終結。」

而在稍早澳洲總理莫理森（Scott Morrison）也在APEC上對南太平洋島國喊話，強調不要接受「不可負擔的」債務，他也強調已開發國家應該成為太平洋島國的夥伴，而不是強加給他們許多外債。

而習近平今天的演講也再度提到中美貿易摩擦，強調「設置壁壘切斷各國密切的聯繫，不僅違背規律及歷史潮流，也不符合各國人民願望」，「既是短視的、也是不會成功的」，「保護主義單邊主義的老路不僅解決不了問題，還會加劇世界經濟的不確定性」。

不過他也提到「歷史已經證明，只有堅持開放合作才能獲得更多發展機遇，更大發展空間」、「自我封閉只會失去世界、最終也會失去自己」。