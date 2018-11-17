百年後現世！北京故宮「開箱」養心殿彩繪寶匣

故宮養心殿彩繪寶匣終於現世，寶匣內發現24枚「天下太平」金幣。（擷自北京故宮博物院官網）

2018-11-17 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕在中國宮鬥劇《延禧攻略》、《如懿傳》中出現的帝王寢宮「養心殿」，不少觀眾都耳熟能詳，日前北京故宮在養心殿展開修繕工程，發現一個彩繪寶匣，經過2個多月的研究、開啟、修護，這個具數百年歷史的的彩繪寶匣終於展露「真容」，裡頭不但有經卷、五色寶石、五色緞，還發現24枚「天下太平」金幣。

綜合外媒報導，養心殿始建於明朝嘉靖十六年（約1537年），到了清朝雍正元年起，養心殿更成為皇帝的寢宮和日常理政的中心，見證清朝內政外交、帝王駕崩、權力易主等重大歷史事件的發生。今年9月初，北京故宮為這座住過8位清朝皇帝的宮殿啟動「百年大修」作業，卻發現一個標記著「嘉慶六年」的彩繪寶匣。

寶匣內放了什麼？當時令不少網友議論紛紛，有人說是「傳位詔書」、「密詔」，也有人認為是「藏寶圖」、「鎮殿神器」，還有穿越劇迷猜測：「打開寶匣大喊，是不是能穿越回去」，昨日，北京故宮終於讓彩繪寶匣「現世」。原來，寶匣內放有經卷、金錢，金、銀、銅、鐵、錫五種元寶，還有五色寶石、五色緞、五色絲線、五香、五藥及五穀。

此外，還發現了24枚「天下太平」漢、滿文款金幣。檢測分析結果顯示，金幣的材質為16K金，北京故宮博物院院長單霽翔表示，「以往其他宮殿的寶匣多含有8塊金幣，有的還全是金製的，24塊金幣很少見，說明等級很高」。

（取自YouTube）