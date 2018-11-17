川普輸了！法官判暫時恢復《CNN》白宮採訪證

美國總統川普7日在白宮召開期中選舉記者會時，與《有線電視新聞網》（CNN）記者阿科斯達（Jim Acosta）發生激烈口角衝突。（路透資料照）

2018-11-17 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普7日在白宮召開期中選舉記者會時，與《有線電視新聞網》（CNN）記者阿科斯達（Jim Acosta）發生激烈口角衝突，事後白宮註銷阿科斯達的白宮採訪證，《CNN》則向法院控告川普與其幕僚，法官裁定白宮必須暫時恢復阿科斯達的採訪證。

川普與《CNN》駐白宮記者阿科斯達發生激烈口角後，白宮撤銷阿科斯達的採訪證，理由為阿科斯達在記者會上與實習生發生肢體接觸，白宮無法容忍一名記者對一名試著做好本份工作的白宮實習生動手。

綜合媒體報導，《CNN》13日向位於華盛頓的聯邦地方法院提告，指控白宮違反憲法第一修正案所保障的言論自由，也違背受憲法正當法律程序條款所保護的公平對待。

美國聯邦法官16日初步判決，白宮限制記者進出應該要有適當的程序，白宮先前的聲明稱，阿科斯達對試圖拿走他麥克風的實習生動手，「可能不是真的」，這項指控依據部分基於有問題的證據，白宮必須暫時恢復阿科斯達的白宮記者證。

阿科斯達在步出法院時，向媒體表示，「大家重回工作崗位，上工吧」。美國各大媒體也以「川普輸了」、「CNN贏了」，作為報導標題。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在聲明中指出，阿科斯達的證採訪證將暫時被恢復，白宮將進一步制定採訪規則和流程，以確保未來公平有秩序的新聞記者會。

川普也對媒體說，白宮正在制定採訪的相關規則，媒體必須練習有禮貌，他也希望有完整的新聞自由，但必須建立一套法院要求的標準。