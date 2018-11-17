中國最荒唐冤案？ 新疆法官這原因被秘密判刑10年...

新疆當局近年大幅增大管控力道，圖為巡邏中的中國警察。（法新社）

2018-11-17 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆當局近年頻頻增大管控力道，不僅廣設再教育營，大舉關押逾百萬維族人民，就連一般民眾都常受到非法對待。新疆一名漢人法官因為向民眾普及法學知識，被當局秘密判刑坐牢10年，就連其妻都在探監時才得知消息，此案也被司法界評為「中國最離奇假案之一」。

根據美國《自由亞洲電台》報導，曾任新疆生產建設兵團農三師團法官的黃雲敏，在無證據的情況下，於今年3月被當局以「煽動民族仇恨、民族歧視罪」刑事拘留，其後宛如人間蒸發，數月來均無相關消息流出，其妻在本週四（15日）終獲准前往新疆兵團監獄探望丈夫，兩人見面後才知道丈夫已被秘密判刑10年。

報導指出，本案曾在9月19日於喀什農墾法院進行審判，但當時法院並未進行宣判，黃雲敏家人從未獲得任何判決通知，直到這次夫妻的短暫會面，才從黃雲敏口中聽到他已被重判的消息。

黃雲敏的原代理律師冉彤今年5月時，被人在獄中的黃雲敏以不明原因解除代理合約，被外界推測很有可能是獄方施壓下的結果，冉彤表示，本案是中國最荒唐的冤案，「一個曾處理過暴恐（中國用語，泛指恐怖活動）案件的好法官，最終被扣上暴恐的帽子，不能繼續為他代理案件，我非常遺憾也非常痛苦」。