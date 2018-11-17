加州野火增至63死 失蹤人數大幅飆升至631人

加州野火死亡人數上升至63人。（美聯社）

2018-11-17 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州野火肆虐，北部天堂鎮近乎全毀，避難營甚至出現諾羅病毒感染狀況，截至目前，死亡人數上升至63人，當地政府16日公布最新失蹤名單，失蹤人數從297人飆升至631人。

綜合外媒報導，北加州「坎普」山火（Camp fire）被視為當地有史以來最嚴重的山火，已焚燒逾14萬英畝（約540平方公里，相當於2個台北市）的面積範圍，造成超過7600棟建築物遭焚毀。北加州布特郡（Butte County）天堂鎮近乎全毀，造成當地56人死亡。

南加州「伍爾西山火」（Woolsey Fire）已焚燒逾9.8萬英畝，目前所有居民皆撤離；伍爾西山火燃燒範圍，有部分擴及至前火箭測試與研究場所聖蘇珊娜野外實驗室（Santa Susana Field Lab），該實驗室在1959年傳出部分核熔毀、大面積化學和放射性污染，導致許多建築物被廢棄。

當局指出，當地天氣週四開始轉涼，有利救難人員救災，北加州坎普山火目前約有4成範圍受控制，至於肆虐於南加州的伍爾西山火目前仍未完全受控制。

美國總統川普在13日應加州州長要求，批准加州進入重大災難緊急狀態，白宮稍早證實，川普將於當地時間17日前往加州災區探視災民。