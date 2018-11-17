印男抓眼鏡蛇嚇人反被咬死 網友：這條蛇別因咬白癡而被殺

2018-11-17 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕印度安德拉邦（Andhra Pradesh）有名24歲男子賈嘎迪敘（Ch Jagadeesh），日前徒手抓眼鏡蛇，欲嚇唬友人，不料在過程中，反被眼鏡蛇咬，送醫不治。

綜合外媒報導，賈嘎迪敘12日下午4時30分許在當地村莊「Mangalampadu」，讓一位被稱為「拉瑪亞」（Ramaiah）的50歲玩蛇人，把一條手中的眼鏡蛇放到他脖子上，賈嘎迪敘的隨行友人紛紛誇讚他英勇，不料賈嘎迪敘得意忘形，徒手抓住蛇脖子上前嚇唬友人，就在過程中，反被眼鏡蛇回頭咬住手，最後賈嘎迪敘蛇毒發作，送醫搶救無效。

而該名「拉瑪亞」明明身懷解毒劑，卻在第一時間逃跑，事後遭警方逮捕，且依「鼓勵年輕人將蛇包覆在脖子」之由起訴。警方指出，該條眼鏡蛇的毒牙及蛇毒數週前已被清除，但沒想到牠還能夠繼續分泌毒液。

毒蛇專家解釋，毒牙只不過是蛇類的上顎牙齒，而它能否再生，取決於傷口程度，因此若拔牙時，沒徹底連牙齦都除掉，毒牙便能在一個月內長回來。第一種可能，賈嘎迪敘就是被再生的毒牙咬傷致死，另個則是，毒腺未被清乾淨，導致其他蛇牙刺穿皮膚，毒液流入賈嘎迪敘體內。

此外，賈嘎迪敘被蛇吻的過程被友人錄下，經報導後，其影片在網路流傳，因此就有不少網友表示受害者「白癡」，不該招惹眼鏡蛇，活該被蛇咬；更有人留言「希望這條蛇不會因咬了一個白癡而被殺死」。

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