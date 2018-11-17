中國軟肋在「地緣」 日前將領：美日會不惜代價護台

日本海上自衛隊前艦隊司令官香田洋二。（資料照）

2018-11-17 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫「哈德遜研究所」16日舉行論壇，論壇中日本前海上自衛隊艦隊司令香田洋二認為，面對中國擴張，美日會不惜代價守護台灣，因為失去台灣，將失去對整個區域的控制權。

《聯合報》報導，近日美國國防戰略委員會向美國國會提交報告，指出美國逐漸喪失軍事優勢，未來可能輸給中國或俄國。香田洋二16日參加論壇後接受訪問，被問到美國若失去軍事優勢，是否可能輸掉台灣。香田洋二表示，失去台灣是場噩夢，將失去對該區域所有控制權，所以美日會採取一切措施，不顧代價維護台灣。此外他也不認為美國會喪失軍事優勢，推估美軍優勢至少能再維持20年。

《美國之音》報導，對於南海爭議，香田洋二分析，中國目前採用反介入/區域拒止（A2AD）的策略，希望將美國軍隊排除在區域之外，但他認為，美日方有一個上天賜予的優勢，就是「地緣」，這也是中國的軟肋，因為中國在地緣上完全被包圍，周遭有俄羅斯、中亞國家、印度、南亞國家、還有第一島鏈。但他也強調，要能封鎖中國的擴張，關鍵在於各國的盟友關係。

先前本報報導，香田洋二的戰略一直以來相當一致，他在今年3月曾分析，日本擬結合美國、澳洲、印度進行合作，被外界解讀發起「四國圍堵」戰略，戰略中，台灣剛好位於南海與東海間最關鍵的接觸點，也是中國解放軍最大的障礙點。