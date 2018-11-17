異議記者遇害 《華郵》：CIA證實沙國王儲下令殺人

華盛頓郵報》引述消息報導，美國中央情報局（CIA）證實，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman），下令殺死哈紹吉。（法新社資料照）

2018-11-17 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕經常批評沙烏地阿拉伯政府的《華盛頓郵報》特約記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），日前在沙烏地阿拉伯駐土耳其領事館內遇害，引發國際關注。《華盛頓郵報》引述消息報導，美國中央情報局（CIA）證實，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman），下令殺死哈紹吉。

《華盛頓郵報》報導引述知情人士透露，在得出結論時，中央情報局調查多個情報來源，包括沙國駐美國大使、沙爾曼的弟弟哈立德（Khalid bin Salman）與哈紹吉的電話錄音。哈立德告訴哈紹吉，他應該去伊斯坦堡的沙國領事館取回文件，並強調這樣做是安全的。

據知情人士透露，哈立德可能不知道哈紹吉將會被謀殺，但他是按照沙爾曼的命令致電哈紹吉，這些消息都是美國情報機構所截獲的。

沙國駐美國大使館的發言人拜森（Fatimah Baeshen）表示，大使從未與哈紹吉討論過前往土耳其有關的相關事情。她強調，中央情報局的說法是錯誤的。

美國官員對中央情報局的評估有高度信任，這是迄今為止沙國王儲與哈紹吉最關鍵性的環節，可能將動搖美沙之間的關係。