CNN記者回白宮 川普：採訪須有禮將訂規則

2018-11-17 05:36

〔中央社〕按美國法官裁定，白宮今天已恢復有線電視新聞網（CNN）記者阿科斯達的白宮記者證，美國總統川普則指出 ，他支持新聞自由，但必須「有禮貌」，白宮正制定採訪規則。

美國法官今天上午裁定，白宮限制記者進出應有適當程序，要求暫時恢復阿科斯達（Jim Acosta）的白宮記者證。

白宮發言人桑德斯隨即在書面聲明中堅稱，法院裁定清楚指出，美國憲法第一修正案的權利，非「絕對」保障記者出入白宮，在應法院要求暫時恢復阿科斯達的記者證後，白宮正研擬規則，確保未來記者會能「公平且有序」舉行。

美國媒體幾乎以「CNN贏了」或「川普輸給CNN」為題報導，川普稍早在一場簽署關於網路安全法案的活動上，他坐在辦公桌前，聽到媒體提問阿科斯達將重回白宮的問題，臉上無明顯喜怒，卻出現雙手環胸的肢體語言。

川普說，白宮正制定相關規則，「我們必須練習有禮貌」，他也希望能有完整的新聞自由，但得建立一套法院要求的「某種標準」。

CNN為討回阿科斯達的白宮正式記者證，一狀告上法院，當時，包括CNN的競爭對手、川普最信賴的電視新聞頻道福斯新聞也力挺CNN，而白宮特派員協會（WHCA）則聲明指出，歡迎這一裁決，白宮不能隨意撤銷記者的採訪證。

阿科斯達踏出法院時簡短表示，「大家重返崗位，上工吧」。而他下午重新踏入白宮，一時間成為各家媒體報導焦點，他更受訪指出，他的案例正是美國憲法第一修正案所保護的，記者在白宮的工作權不應受剝奪，這也是美國民主機制監督制衡的展現。

然而，採訪新聞的記者自己變成新聞，對新聞自由與維護民眾知情權的影響是好或壞，美國媒體界對新聞「娛樂化、綜藝化」也有省思。

專門報導華府政情的媒體POLITICO在CNN告上法院時、有專文探討，記者出身、長期從事媒體觀察的專欄作者夏佛（Jack Shafer）形容，在網路及電視主導訊息流通的年代，川普和阿科斯達的一來一往，根本是上演如「愛情故事」的連續劇般，一為收視率，一為自身政治計算，各取所需。

夏佛質疑，如果阿科斯達真如川普所說是個非常粗魯無禮，糟糕透頂的記者，為何他在川普上任這22個月以來，不斷獲得提問機會？白宮把阿科斯達「當拳擊練習的沙包打」，而阿科斯達因媒體屬性的採訪方式，成為川普塑造「反主流媒體」大戲的要角之一，正中白宮下懷。

對CNN來說，收視率隨著川普越罵越高，但夏佛認為，究竟CNN是播出採訪報導的新聞，還是讓記者言其志的評論，不無爭議。

他指出，閱聽大眾若是喜歡記者向政治人物「說教」，而非提問尋找答案，這些人就會選擇CNN，成為阿科斯達的粉絲。

美國憲法第一修正案載明，國會不得制定下列事項的法律：確立一種宗教為國教或禁止信仰自由；剝奪言論或出版自由；剝奪人民和平集會及向政府請願的權利。（編輯：徐睿承）