想讓外星人找到地球？ 美國研究：向宇宙發射雷射光

2018-11-17 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕「也許ET打電話來，我們有一天可以偵測得到！」麻省理工學院11月4日發表研究，只要蓋出巨大望遠鏡，並發射強烈的雷射光，2萬光年以外的生物只要透過測光譜，就能發覺太陽系有異，他們就能找到人類的存在。

綜合媒體報導，麻省理工研究員詹姆士（James Clark）在《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）發表研究指出，只要向太陽系周遭的行星，以雷射光發送類似摩斯密碼的資訊，就有機會與外星人交流。首先，這個雷射光必須大於太陽光的10倍，才能產生不同於太陽的強烈紅外光柱。

接著，要與不同尺寸的望遠鏡組合，才能讓光線傳得夠遠。研究發現，一座30公尺高、功率2MW的望遠鏡，可以讓4光年外的「比鄰星系統」察覺太陽系有特別的光芒；一座45公尺高、功率1MW的望遠鏡，可以讓40光年外的TRAPPIST-1系統發覺。

若是真的達成這個條件，也可能會有安全上的風險，比方說，如此強烈的雷射光束，可能會傷及人類的視力，任何經過它的衛星、飛行器、探測器附戴的攝影器材都有可能損壞。至於最適合設置這種望遠鏡的地方，詹姆士認為是「月球背面」。

不過，詹姆士並不對外星人可能的到來感到樂觀：「我們應該吸引外星人注意嗎？研究只顯示我們可以達成，但這並不一定是個好想法，我們應該交由未來的人類決定。」