嚴管網路言論 中國網信辦約談10大網路平台

2018-11-16 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕在中國大陸言論審查已不是新聞，但近日中國國家互連網訊息辦公室，大動作「約談」《百度》、《騰訊》、《新浪》、《今日頭條》、《搜狐》、《網易》、《UC頭條》、《一點資訊》、《鳳凰》、《知乎》等10家網路媒體平台，以及在《微信》、《微博》經營網站的9800家「自媒體」。

根據中國國家互連網訊息辦公室（網信網）訊息，有關部門，針對自媒體等一系列亂象問題，展開了集中清理整治行動。該行動從10月20日起，已依法全面處置：《唐納德說》、《傅首爾》、《紫竹張先生》、《有束光》、《萬能福利吧》、《野史秘聞》、《深夜視頻》等9800多個自媒體帳號。近日，國家網信辦又依法約談騰訊微信、新浪微博等自媒體平台，對其主體責任缺失，疏於管理，放任野蠻生長，造成種種亂象，提出嚴重警告。騰訊微信、新浪微博相關負責人表示將認真接受群眾和輿論監督，自查自糾，積極整改，嚴格管理。

其中針對「政治有害消息」、「假新聞」、「情色違反善良風俗」及「詐騙」等加強取締，要求各平台立即對自媒體帳號進行一次「大掃除」，全面清理殭屍帳號，修訂註冊規則，改進推薦算法模型，完善內容管理系統，對所有網路上的訊息嚴格看管。

PTT上網友反諷此舉，殭屍帳號最多的不就是五毛們（中國網軍）嗎」，「會有人因為這波約談被失蹤嗎?」。