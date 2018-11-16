血腥統治1/4人口喪生 前赤棉領袖被判種族滅絕罪

2018-11-16 18:54

〔中央社〕前赤棉主席團主席喬森潘（Khieu Samphan）以及有「二號大哥」之稱的努謝（Nuon Chea）今天被判犯下種族滅絕罪。赤棉血腥統治4年，掌權期間造成全國1/4人口喪生。

奉行極端毛澤東思想的赤棉，1975年至1979年期間掌權，現年87歲的喬森潘和92歲的努謝是目前仍在世的赤棉統治集團兩位高層。

在赤棉「一號大哥」波布（Pol Pot）的恐怖統治下，約200萬人因過勞、飢餓及遭大規模處決而喪生，赤棉垮台近40年後，法院今天首度承認當年發生種族滅絕慘案。

喬森潘和努謝因1975年4月以暴力手段脅迫金邊（Phnom Penh）人民撤離，已在2014年被判處無期徒刑。

柬埔寨法院特別法庭（Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia）判決，努謝當年對越南裔及穆斯林少數民族占族（Cham）展開種族滅絕行動，並犯下其他一連串罪行。

主審法官諾恩（Nil Nonn）表示：「特別法庭判決，努謝和波布享有最高決策權…因此身為長官的努謝，須為所有罪行負責，包括殺害占族的種族滅絕罪。」

諾恩也說，喬森潘當年未對占族痛下毒手，但對越南裔實施種族滅絕被判有罪。法庭已將兩次判決的刑期合併，兩名被告都被判處「無期徒刑」。

數以百計的民眾，包括數十名占族穆斯林及佛教僧侶等，搭乘巴士至位於金邊郊區的法庭旁聽。72歲的占族穆斯林男子薩特（Los Sat）與妻子也在現場，他說，在赤棉主政下，他失去「太多」親人。

薩特帶著笑容離開法庭時說：「這些判決讓我相當滿意。他們（赤棉領導階層）讓我的親人受苦受難。」