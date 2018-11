血腥統治1/4人口喪生 前赤棉領袖被判種族滅絕罪

2018-11-16 18:54

〔中央社〕前赤棉主席團主席喬森潘(Khieu Samphan)以及有「二號大哥」之稱的努謝(Nuon Chea)今天被判犯下種族滅絕罪。赤棉血腥統治4年,掌權期間造成全國1/4人口喪生。

奉行極端毛澤東思想的赤棉,1975年至1979年期間掌權,現年87歲的喬森潘和92歲的努謝是目前仍在世的赤棉統治集團兩位高層。

在赤棉「一號大哥」波布(Pol Pot)的恐怖統治下,約200萬人因過勞、飢餓及遭大規模處決而喪生,赤棉垮台近40年後,法院今天首度承認當年發生種族滅絕慘案。

喬森潘和努謝因1975年4月以暴力手段脅迫金邊(Phnom Penh)人民撤離,已在2014年被判處無期徒刑。

柬埔寨法院特別法庭(Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia)判決,努謝當年對越南裔及穆斯林少數民族占族(Cham)展開種族滅絕行動,並犯下其他一連串罪行。

主審法官諾恩(Nil Nonn)表示:「特別法庭判決,努謝和波布享有最高決策權…因此身為長官的努謝,須為所有罪行負責,包括殺害占族的種族滅絕罪。」

諾恩也說,喬森潘當年未對占族痛下毒手,但對越南裔實施種族滅絕被判有罪。法庭已將兩次判決的刑期合併,兩名被告都被判處「無期徒刑」。

數以百計的民眾,包括數十名占族穆斯林及佛教僧侶等,搭乘巴士至位於金邊郊區的法庭旁聽。72歲的占族穆斯林男子薩特(Los Sat)與妻子也在現場,他說,在赤棉主政下,他失去「太多」親人。

薩特帶著笑容離開法庭時說:「這些判決讓我相當滿意。他們(赤棉領導階層)讓我的親人受苦受難。」