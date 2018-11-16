高潮能提高生產力！超狂公司給員工放4天「自慰假」

2018-11-16 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕很多企業都會提供員工病假、產假、生理假，不過英國卻有一間公司還開放讓員工請自慰假，因為企業認為，自慰不但讓員工更開心、紓壓，還可以提高生產力。

綜合報導指出，英國情趣商品公司「LELO UK」最近推出一種特別的員工福利，讓員工有額外4天假。公司將這4天的假稱為「自愛假」（self love day），員工可以請假在家裡自慰，因為公司認為自慰可以提升員工生產力。

「LELO UK」還針對自慰的益處進行了一份調查，調查對象包括超過2000名英國人。結果發現有78%的人認為性高潮（包含自慰與性愛）能為他們帶來開心。有66%的人表示，高潮後讓他們更有生產力，還有40%的人更認為，性高潮導致的快樂、生產力提升，最多可維持到5天。

「LELO UK」發言人娜索佛（Rachael Nsofor）表示，他們認為性滿足是人們的基本權益，而且還是完全免費的。因此公司希望讓員工利用這些假日去探索他們的快樂、從事讓他們感到刺激的事情，等員工隔天回來上班，也會更有生產力。

許多網友看到這樣的自愛假後都笑翻，「但要怎麼向老闆開口？」、「我以為能有午休就很棒了！」也有網友幽默表示，「如果你需要花一整天自慰，那你應該有些地方搞錯了。」、「其實只要午休時間就能解決了啊。」