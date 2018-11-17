機長飲酒丟工作 日擬推新飲酒規定草案

2018-11-17 01:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空公司及全日空子公司「全日空之翼」，日前接連爆出正副機長喝酒，無法執勤而影響航班延誤事件。國土交通省立刻要求兩家航空公司提交檢討報告，兩家公司的社長於16日的記者會上，向大家鞠躬道歉，表示「給大家造成很大困擾，非常抱歉。」

據《共同社》報導，全日空之翼肇事機長上月於執飛前12小時內飲酒，引發隔天身體不適，無法出勤從石垣飛回那霸航班，因公司調度人員問題，影響當天數架航班延誤。而日航肇事副機長則是在停留地英國飲酒，於上機前被發現禁止登機，最後該航班以違反內規應由1正2副機長駕駛，改為只有1正1副機長駕駛班機，飛回羽田機場。

國土交通省要求兩航空公司提交報告，除了道歉之外，全日空公司表示該肇事機長已經被勸退辭職，報告書中也透露，自2013年度以來，其實已有發生8起機組人員在出發前的呼氣測試中，酒精超標的事例，不過都沒有航班因此延誤。

日航也把禁止機長飲酒的時間，從原先的開始執飛前12小時擴大至24小時，還將新增針對機師等的酒精檢查。對此，國土交通大臣石井啟一表示，預計20日將召開專家討論會議，擬於年內製定出新的飲酒規定草案，稱「將嚴格實施監督，並落實防止再發的措施。」