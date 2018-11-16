文化交流台港藏設獨立攤位 高麗大遭追殺後向「受傷學生」道歉

2018-11-16 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕南韓高麗大學前日舉辦國際文化交流活動，卻因將台灣、香港與西藏設置成獨立攤位，觸動中國留學生及媒體敏感神經。高麗大學事後向中國學生發送聲明信件，強調校方尊重一個中國政策，反對國際學生文化交流活動被用於政治議題。

高麗大學每年11月15日皆會舉辦國際文化節，讓來自各國的留學生，宣傳自身的特色和文化，台灣在文化節中也有自己的攤位，同時飄揚著我國國旗，另外香港也有自己的攤位，而西藏則與印度同攤，同時攤販上也出現西藏的「雪山獅子旗」。這樣的做法引發中國留學生反彈，中國官媒也順勢借題發揮。

面對中官媒《環球時報》的質問，高麗大回應說：「國際學生文化節是以地區為單位進行展覽的，而不是以國家或者政治實體為單位」，西藏和印度同攤則是因考量兩地學生數量太少，不足以單獨成立一個展位，德國和奧地利、英國和愛爾蘭也因相同原因共享攤位。

《環球網》指出，高麗大後來向中國學生發送聲明，西藏與印度的攤位旨在分享當地食物、服裝特色，未料給中生帶來心理傷害，強調韓中建交後兩國在各領域交流頻繁，建立友好情誼，校方亦尊重一個中國原則，反對國際文化交流活動遭用於政治議題，對內心感到受傷的學生表達歉意。

但此聲明並無提及台灣、香港攤位的問題，且僅發送給中國留學生，台港學生皆沒有收到。