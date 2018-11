英國傳奇藝術家霍克尼(David Hockney)所畫的游泳池畔經典畫作,以9030萬美元(約台幣28億元)成交。(美聯社)

2018-11-16 16:55

〔即時新聞/綜合報導〕藝術品拍賣業鉅子佳士得(Christie's)15日在紐約舉行拍賣會,1幅由英國藝術家霍克尼繪製的畫作「藝術家肖像畫:游泳池畔的兩個人」(Portrait of an Artist:Pool with Two Figures)以9030萬美元(約台幣28億元)落槌成交,創下在世藝術家作品拍賣的最高成交金額紀錄。

綜合外媒報導,現年81歲的霍克尼(David Hockney)是英國的傳奇藝術家,該畫作於1972年繪製。這幅畫作打破美國藝術家昆斯(Jeff Koons)的裝置藝術「氣球狗」(Balloon Dog)在2013年創下的5840萬美元紀錄。佳士得表示,這次霍克尼的作品由2名買家在電話中競標,9分多鐘後敲槌成交。

這幅油畫顯示1位穿著時髦體面的男子站在游泳池邊,邊沉思邊看著水中的1名泳者游向他,背景則是田園山景,象徵著1位出櫃的男同志畫家在渲染著自己的情感世界。