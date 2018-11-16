友台立場鮮明！美參議員布朗考慮選總統

外媒報導，參議員布朗考慮參選美國總統。（法新社資料照）

2018-11-16 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕在本月的美國期中選舉成功連任的俄亥俄州聯邦參議員布朗（Sherrod Brown），是挺台立場鮮明的民主黨戰將，有外媒報導，在基層的勸進之下，布朗鬆口表示，正在考慮競選下一屆美國總統。

現年66歲的布朗曾主張美國政府應放棄一個中國政策，他也是「國會台灣連線」的創始共同主席之一。去年5月，他與共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）等人，提出參議院版本的台灣旅行法草案，也關注台灣無法參與世界衛生大會（WHA）的問題，曾致函時任衛生部長普萊斯（Tom Price）表達關切。

《紐約時報》15日報導，2016年總統大選，川普以8個百分點的差距，贏得俄亥俄州，本月6日投票的美國期中選舉，俄亥俄州的民主黨選將也全部落選，只有布朗以6個百分點的差距擊敗對手成功連任，布朗在發表勝選感言時，提及自己的勝選歷程是「2020年美國藍圖」，部分民主黨人認為，他是2020年從共和黨手中奪回俄亥俄州的關鍵。

報導指出，布朗本周透露，太多人主動向他與妻子舒茲（Connie Schultz）喊話，要他一定要參選，布朗鬆口，「我們正在考慮。」