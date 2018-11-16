美情侶幫好心遊民募1200萬 竟是一場史詩般的騙局！

2018-11-16 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國募資平台「GoFundMe」上出現一對情侶聲稱因車子沒油，接受了遊民的幫助，故想替他募款來改善他的生活，但近日卻傳出這根本是場騙局，3人早已認識，更共同演出這場騙取大家愛心的戲碼，遭檢察官逮捕。

綜合外媒報導，15日紐澤西伯靈頓郡檢察官柯菲亞（Scott Coffina）據調查結果說道：「這整起事件都是虛構的，幾乎沒有真實的部分，情侶檔麥可兒（Kate McClure）與狄米柯（Mark D'Amico）並沒有將汽油用盡，遊民博比特（Johnny Bobbitt Jr）也沒有對情侶檔伸出援手，3人將被以二級竊盜罪起訴。」

《WPVI-TV》報導，情侶檔在2017年11月10日於募資平台「GoFundMe」上架設名為「替遊民改善生活」的頁面，更設定集資1萬美元（約台幣30萬元）的目標，沒想到引起社會高度關注，最終的募款數目高達約40萬美元（約台幣1千2百萬元）。

檢察官柯菲亞表示，扣掉「GoFundMe」的抽成，情侶檔共募得36萬美元（約台幣1千1百萬元），為演這場戲，更給了博比特約7萬5美千元（約台幣230萬元）的酬勞。

這起案件會爆發是因為博比特想公平的平分募款所得，才會在8月份對情侶檔提起訴訟，檢察官展開調查後，發現情侶檔利用募款所得買了一部車，更到賭場去旅遊，仔細調查後才驚覺這美好的善心募款背後竟是串通好的騙局。

3人被以二級竊盜罪起訴，若罪刑確定，將面臨5至10年的監禁，「GoFundMe」更將所有募款金額退還給捐款者。

這件無私幫助遊民募款的故事曾吸引了種人關注，更有許多外媒，包括《CNN》、《華盛頓郵報》和《BBC》等媒體報導，沒想到都掉入3人的陷阱當中。