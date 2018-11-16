中國鴉片藥物入侵美國嚴重 CDC主任：我兒也染毒

大量來自中國的鴉片類藥物，造成許多美國人染上毒癮或藥物過量死亡，聯邦疾病防治中心（CDC）主任的兒子也身受其害。（美聯社）

2018-11-16 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕來自中國的大量鴉片類藥物對美國造成巨大危機，去年約有7萬2000人死於鴉片類藥物過量，2015年12歲以上藥物成癮的美國人超過2000萬名，甚至聯邦疾病防治中心（CDC）主任的兒子也受藥癮毒害，目前仍在戒毒康復中。

綜合媒體報導，今年3月獲總統川普任命擔任聯邦疾病防治中心主任的雷德費爾德（Robert Redfield），是行醫22年的傳染病專家，但日前他表示，自己雖然服務於第一線從事毒癮防範和醫療工作，鴉片類毒品的問題仍發生在兒子身上。

報導引述，雷德費爾德透露，兒子剛染上毒癮時內心感到很羞愧，拒絕讓家人知曉，在家人的關懷下才坦然面對、共同抗毒。因此他表示，戒毒過程應被視為一種「醫療狀況」而非道德問題，不該污名化染毒癮者，並呼籲企業打破偏見，提供戒毒者重返職場的機會。

報導指出，大量鴉片類藥物來自中國，造成許多美國人因藥物過量死亡。總部設於上海的鄭氏販毒走私集團，每月非法生產16噸芬太尼（Fentanyl）等鴉片類藥物。美國緝毒官員揭露，過去10年，鄭氏集團向美國35州的客戶提供芬太尼和類似的非法藥品。官員敦促北京當局取締鄭氏集團，中方卻沒有展開行動。