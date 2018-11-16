怕胖？民眾連署要求 耶誕可樂卡車改發無糖飲料

2018-11-16 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕英國歡慶耶誕節，可口可樂公司都會派出可樂卡車在城鎮內發放可樂，與民眾一起歡慶耶誕，但日前在多名健康倡導人士的抗議下，可口可樂公司不但減少了可樂卡車發放飲料的據點，更表示這次發放的飲料有9成將會是無糖！

綜合外媒報導，自1995年以來，每到耶誕節，可口可樂公司就會配出2輛載滿可樂的卡車到街道上發放，相當受到歡迎，但去年英國公共衛生局向當局警告，季節性的促銷活動可能對飲食疾病產生巨大影響，今年83家組織和健康倡導人士更連署簽署一份名為「Sugar Smart」的信件，呼籲可口可樂公司的耶誕可樂卡車應停止發放含糖飲料。

該信件中寫道：「國人的肥胖水平已達到巔峰狀態，在這時候對民眾發放含糖飲料的行銷策略十分不妥，望公司能停止發放含糖飲料給民眾。」

其實自去年開始可樂卡車就曾因民眾擔心引起過度肥胖惹議，抗議人士稱含糖飲料是導致糖尿病和兒童肥胖的因素之一，表示一罐可樂所含的糖分有35克，已達11歲以上民眾一天建議攝取的量。

對此可口可樂公司總經理伍茲（John Wood）表示，此次公司預計縮減據點，且90％的飲料將會是無糖，12歲以下兒童，若無父母陪同則不會發放，更說道：「對於肥胖，我們努力採取負責任的行動，將含糖飲料改為無糖，但只要有消費者喜歡耶誕可樂卡車，我們就會繼續經營它。」