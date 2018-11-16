打擊犯罪是全球警察共同責任！刑事局長投書美媒爭取加入國際刑警組織

內政部警政署刑事警察局長蔡蒼柏投書美媒，呼籲讓台灣加入國際刑警組織。（中央社資料照）

2018-11-16 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕讓台灣加入國際刑警組織（INTERPOL）！內政部警政署刑事警察局長蔡蒼柏投書美媒，強調台灣若能參與國際刑警組織，將對維護全球治安有實質性的幫助，不應把台灣摒除在外，因為打擊跨國犯罪是全球警察的共同責任。

今日美媒《國家利益》（National Interest）網站刊出蔡蒼柏的專文，標題為「讓台灣加入國際刑警組織，所有人都將受惠」。他強調，台灣是世界第22大經濟體、第17大出口國，澳洲經濟與和平研究所發布的「2018全球和平指數」研究報告指出，台灣的安全程度在全球排名第34，但要在網路犯罪興起與恐怖主義抬頭的時代背景下，維持優良治安表現，台灣必須與全球執法人員合作，共同打擊跨國犯罪及恐怖主義。

蔡蒼柏強調，政治因素導致台灣喪失國際刑警組織的會籍長達34年，在無法獲取國際刑警組織旗下資料庫的關鍵情報下，已經嚴重影響台灣執行邊境安全查核、打擊恐怖主義及人口走私等跨國犯罪的能力，更可能成為全球治安及反恐聯防網絡的重大漏洞。

2016年台灣首度申請以觀察員身分出席國際刑警組織，2017年台灣更向國際刑警組織申請調派「重大活動支援小組」（IMEST）來台協助台北世界大學運動會的維安工作，卻都遭到拒絕。蔡蒼柏呼籲，國際刑警組織的決議及後續安排，不應有政治的因素存在，「台灣好芳鄰，世界更安寧」，打擊犯罪是世界各國警察的共同使命和責任。