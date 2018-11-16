加州野火增至59死、297人失蹤 避難區爆諾羅病毒疫情

野火過後，加州北部天堂鎮近乎全毀。（法新社）

2018-11-16 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州野火肆虐，北部天堂鎮近乎全毀，避難營甚至出現諾羅病毒感染狀況，南部馬里布地區大火燃燒範圍，更擴及至核汙染地區。截至目前，有59人罹難，297人失蹤。

綜合外媒報導，北加州「坎普山火」（Camp fire）被視為當地百年來最嚴重的山火，已焚燒逾14萬英畝（約540平方公里，相當於2個台北市）的面積範圍，造成超過7600棟建築物遭焚毀。北加州布特郡（Butte County）天堂鎮近乎全毀，造成當地56人死亡。

布特郡當局證實，位於奇科市（Chico）的避難區，有部分民眾感到腸胃不適，出現諾羅病毒感染情況，目前皆在醫療人員掌握中。布特郡內政部長辛卡（Ryan Zinke）指出，奇科避難區的狀況「比我在伊拉克看到的任何一個戰區還糟糕」。

南加州「伍爾西山火」（Woolsey Fire）已焚燒約9.8萬英畝，造成馬里布（Malibu）3人死亡，目前所有居民皆撤離；伍爾西山火燃燒範圍，有部分擴及至前火箭測試與研究場所聖蘇珊娜野外實驗室（Santa Susana Field Lab），該實驗室在1959年傳出部分核熔毀、大面積化學和放射性污染，導致許多建築物被廢棄。